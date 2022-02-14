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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de resmi törenle karşılandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de resmi törenle karşılandı

14.02.2022 22:26

Son dakika haber... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi törenle karşılandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de resmi törenle karşılandı

ABU DABİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 15.40 sıralarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Abu Dabi Federal Bakanı ve Mihmandar Bakan Tani bin Ahmed Al Zeyouidi ile Kraliyet Ailesi Üyesi, Emir'in kardeşi Başkanlık İşleri Bakanı Şeyh Mansour, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve eşi Burcu Erdoğdu Tunçer, Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ve eşi Aslı Alanat Kılıç ile Abu Dabi Büyükelçiliği görevlileri tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra Devlet Başkanlığı Qasr Al Watan'a geçti. Erdoğan, Veliaht Prens El Nahyan tarafından Qasr Al Watan'da resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, askeri kıtayı selamladı. Törende daha sonra Erdoğan ve El Nahyan'a karşılıklı heyetler tanıtıldı. İki lider resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve El Nahyan, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların yanı sıra barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. İki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi amaçlanan anlaşmaların da imzalanacağı temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı 'EXPO 2020 Dubai'ye gelerek, Türkiye Ulusal Günü olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 2013 yılında BAE'yi ziyaret etmişti.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de resmi törenle karşılandı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de resmi törenle karşılandı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de resmi törenle karşılandı

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de resmi törenle karşılandı - Son Dakika


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