Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık" - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık"

Gelen son dakika haberlerine göre Deprem Konutları Teslim Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Törene katılan vatandaşlar İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.

Deprem Konutları Teslim Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Törene katılan vatandaşlar İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu. (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir."

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