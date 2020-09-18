Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:53 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika