Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 bin 480 rakımlı üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 480 rakımlı Düz Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlerin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'deki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İpek Mahallesi'nde yaşayan İkiyaka köyü Muhtarı Necmettin Kamalı'nın ailesiyle iftar yaptı. Daha sonra beraberindekilerle 3 bin 480 rakımlı Düz Tepe Üs Bölgesine geçen Soylu, incelemelerde bulundu, askerlerle sohbet etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulan ziyaret esnasında Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşerek gün boyu süren temaslarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, onların ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. "Saygıdeğer komutanlarımız, er, erbaş uzman çavuşlarımız öncelikle hepinizi Ramazan Bayramı arifesinde en kalbi duygularla selamlıyorum" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda bulunduğunuz yerin de ne kadar önemli olduğunu özellikle biliyorum. ve orada verdiğiniz bu mücadele sebebiyle de sizleri tebrik ediyorum. Tabii buralarda birçok şehitlerimiz oldu, mekanları cennet olsun, inşallah. Yaralılarımız oldu, Rabb'im şifalar versin. Sürdürdüğünüz bu mücadele sebebiyle de şahsım, milletim adına sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. ve zafere artık bir an kaldı, bir nebze kaldı. Bu zaferi inşallah beraberce inanıyorum ki şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuması için gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz. Çünkü onların ardından sizlerin verdiği bu mücadele özellikle şehitlerimizi rahat kılmıştır. Tekrar Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Ailelerinizle birlikte sizlere mutluluklar diliyorum. Kalın sağlıcakla."

Bakan Soylu da uzman çavuşlar Enes Uğurlu, Cem Öztürk, Yakup Taşkın ve Burak Şahin, Astsubay Ali Eren Şen, Teğmen Galip Üst ile Jandarma Er Faruk Tuncar'ın aileleriyle görüşerek bayramlarını kutladı.

Soylu'nun görüştüğü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da askerlerin bayramını kutlayarak, şehitler için dua okudu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de eşlik etti.