Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz

Son dakika habere göre CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine vaktimizin zayi edilmesine dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz, System.String[]
CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine vaktimizin zayi edilmesine dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz. Biz şu anda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık. Biz şu anda ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Suriye'de, Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Biz şu anda ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları ve gerçek gündemi budur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de yapımı tamamlanan 33 proje için düzenlenen toplu açılış törenine katılmak için saat 16.00 sıralarında Güneysu'daki konutundan ayrıldı. Güneysu ilçe merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hemşerilerince coşkuyla karşılandı. Vatandaşları selamlayan ve çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan, kent merkezine geçti.  Valilik Tören Alanı'na, davetliler koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak yerini aldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyaman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgililer katıldı.

YAPTIKLARIMIZ SAY SAY BİTMİYOR3 günlük Rize programının ikinci gününde, düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, Rize'ye kazandırılan yatırımlardan bahsederek, kente 18 yılda 20 milyar üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.Rize-Artvin Havalimanı'ndaki çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize Artvin Havalimanı'nımızın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz Yarın bizzat inşaatı gidip yerinde denetleyeceğim. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz. Yaş çay prim ve budama desteği olarak 2002 yılında 24,4 milyon lira ödenmişti, biz 2019 yılında 176 milyon lira destek ödemesi yapmak ayrıca Rizeli çiftçilerimize, son 18 yılda 2,5 milyar lira yaş çay prim ve budama desteği sağladık. ÇAYKUR tarafından 2002 yılında 378 bin ton çay alımı yapılmışken, 2019 yılında alınan çay miktarını 517 bin tona çıkarttık. Son 18 yılda yaş çay alımı karşılığında üreticilerimize toplam 6 buçuk milyar lira ödedik. Bu yılın çay fiyatlarını açıkladık; aldığım haberler memnuniyetti. İnşallah bereketli bir hasat dönemi geçirir, bol kazançlar elde edersiniz. Fındık için son 8 yılda toplam 40,4 milyon lira alan bazlı destek verdik. Bu yılki fındık fiyatlarını da oldukça tatminkar bir seviyede açıkladık. Gördüğünüz gibi yaptıklarımız say say bitmiyor. Bunlar AK Parti'nin 19 yıllık hizmet siyasetinin sadece Rize'deki yansımalarıdır. Hamdolsun 81 ilimizin her biri bu hizmet pınarından istifade etmiş asırlık meselelerini çözmenin ötesinde yepyeni bir çehreye bürünmüştür" dedi.'MİLLETİMİZ HİZMETE BAKIYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 19'uncu yıl dönümü olduğunu anımsatarak şunları söyledi: "Kasım ayı itibariyle de iktidarımızın 18'inci yılını geride bırakmış olacağız. Dünyada pek çok siyasi partinin toplam ömrünü aşan bir süreyi biz iktidarda geçirme şerefine nail olduk. Özellikle milletimiz bize girdiğimiz her seçimde birinci parti olma unvanını kara kaşımıza, kara gözümüze bakarak vermiyor, milletimiz hizmete bakıyor. Duruşa bakıyor söylenen söze, yapılan işe bakıyor. Kararını da ona göre veriyor. Yalan iftira karanlık ilişkiler ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf kadro oluşturmak suretiyle milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Bu hakikati geçmişten bugüne defalarca yaşadık. Hasbi olmayanlar, samimi olmayanlar yüreğinde ülke ve millet aşkı dışında hevesler projeler, planlar barındıranlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir"'EKONOMİMİZİ AYAĞA KALDIRMAYA ODAKLANDIK'Kimin ne dediğine değil milletin ne istediğine, hangi istikameti gösterdiğine bakarak yola devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine vaktimizin zayi edilmesine dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz. Biz şu anda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık. Biz şu anda ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Suriye'de, Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Biz şu anda ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları ve gerçek gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar kiminin bilerek kiminin bilmeyerek içine düştüğü birer tuzaktan ibarettir" ifadelerinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle tamamladı: "Elbette bir yerde sorun varsa ona kulak kabartmak çözüm yolu aramak boynumuzun borcudur. Ama her sorunu kendi mecrasında ve çapı içinde tutmak şartıyla bu doğrultuda adımlar atılabilir. Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız. Kendi ajandalarını, kendi zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye kalkanlara ise hiç kusura bakmasından asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin nice meselelerini çözmüş nice reformları hayata geçirmiş atılamaz denen nice adımları atan bir parti olarak milletimizden bize güvenmesini istiyoruz. Biz milletimize güveniyoruz ve milletimizle el ele, omuz omuza inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz. İnşallah yarınlar bu günlerden daha güzel olacak."33 PROJE HİZMETE AÇILDI

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi. Toplam 525 milyon TL değerindeki projeler arasında; AFAD hizmet yerleşkesi, Rize İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapımı ve çevre düzenlemesi, Rize 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binası, Güneysu İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve lojman inşaatı işi ve 30 adet semt sahası yer alıyor.


- Rize
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 18:13

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika

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