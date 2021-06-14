Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden: "Çok iyi bir toplantıydı" - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Brüksel'de yaptığı ikili görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir toplantıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren ABD Başkanı Biden, heyetler arası görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Görüşmeyi takip eden Beyaz Saray'a akredite muhabirlerin bildirimine göre, Biden, görüşmede neler konuşulduğuna ilişkin, "Çok iyi bir toplantıydı." yorumunda bulundu.