Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi telefonda görüştü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.