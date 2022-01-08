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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik" - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik"

08.01.2022 18:01

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman- Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

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"Buradan Konya'ya Ankara'ya yüksek hızlı trenle gideceksiniz. Milletimizin hak ve özgürlük alanlarını da gerçekleştirdik. İnsanımızın refah düzeyini cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik"

"AK Parti öncesi Türkiye il bugünkü Türkiye'nin mukayesesini yapan herkes bu gerçekleri görecektir, kabul edecektir, takdir edecektir. Nankörleri koy bir kenara, takdir eden eder"

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hızlı Tren, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik" - Son Dakika
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