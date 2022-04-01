Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG İLE GÖRÜŞTÜ

01.04.2022 19:02
Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG İLE GÖRÜŞTÜ

Edinilen son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini belirterek, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.İsrail'in farklı şehirlerinde son günlerde yaşanan menfur terör saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenler için taziye, yaralananlar için şifa diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Filistin tarafından yapılan sağduyulu beyanları tansiyonun düşürülmesi bakımından çok kıymetli bulduğunu dile getirdi.Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa'nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yineledi.Ramazan ayının ve Hamursuz Bayramının sükünet ve barış içinde geçmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ve tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Ramazan ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.


YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesinde, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesinde, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat... Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Herzog, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika


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