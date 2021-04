Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının bölgemizdeki krizlerin tehlikeli boyutlara ulaşmadan önüne geçilmesi hususunda gerçekten başarılı sonuçlara vesile olduğuna inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Geçen hafta cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile turizmden Ukrayna krizine, Suriye'den Karabağ'a kadar pek çok konuyu ele aldıkları oldukça verimli bir telefon görüşmesini gerçekleştirdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının, bölgemizdeki krizlerin tehlikeli boyutlara ulaşmadan önüne geçilmesi hususunda gerçekten başarılı sonuçlara vesile olduğuna inanıyorum. Bu güçlü, etkin ve yapıcı diplomasi iş birliğinin bölgemizdeki ve dünyadaki bir çok sorunun çözümü için de iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı vesilesiyle İstanbul'da ağırladıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sayın Zelenskiy ve heyetiyle Rusya ile aralarında tırmanan Donbass krizi başta olmak üzere ikili ve bölgesel pek çok meseleyi değerlendirdik. Kırım konusundaki ortak hassasiyetimizi bir kez daha paylaştığımız bu görüşmede, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasını da bir an önce imzalama hususunda mutabık kaldık. Sayın Zelenskiy'den Tatar kardeşlerimizin Kiev'de gerçekleştirmeyi planladıkları konut projesi ve cami inşaatı ile ülkemizin yeni büyükelçilik binası hususunda da destek istedik. Karadeniz'in iki yakasındaki Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın bu iki ülke yanında bölgenin barışı ve huzuru için de önemli olduğuna inanıyoruz."

Pazar günü ise Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyeleriyle bir araya geldiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki vatandaşlarımıza verdikleri hizmetleri değerlendirdik. Yaklaşık 60 yıl önce misafir işçi olarak gittikleri Avrupa'da bugün 6 milyonluk bir temsil gücüne ulaşan vatandaşlarımızın siyasetten ekonomiye, bilimden sivil topluma kadar her alanda gösterdikleri başarıyı takdirle takip ediyoruz. Karşılaştıkları tüm zorlukları ayrımcı ve ırkçı muamelelere rağmen Avrupa'da kalıcı olduklarını ortaya koyan vatandaşlarımızın her konuda yanlarında olduk, olmayı da sürdüreceğiz. UID, Avrupa'daki vatandaşlarımızın hukuk, demokrasi ve meşruiyet zemininde yürüttükleri kararlı mücadelenin en önemli temsilcilerinden biri olarak görüyoruz. Birlik yönetimine bu doğrultuda sarf ettikleri çabaları sebebiyle bir kez daha teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

"Libyalı kardeşlerimizin yanında yer almaktan hiçbir zaman sarf-ı nazar etmedik"

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve kabinesinin önemli bir kısmının da içinde yer aldığı heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Libya bizim için herhangi bir ülke değildir. Yaklaşık 500 yıllık kadim ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz. Libya ile ortak tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz. Bu ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine yapılan saldırılar karşısında Libyalı kardeşlerimizin yanında yer almaktan hiçbir zaman sarf-ı nazar etmedik. Hamdolsun verdiğimiz destek sayesinde Libya'nın yeniden istikrar ve huzur yoluna girmesini sağladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile yaptıkları görüşmede kendisine Milli Birlik Hükümetinin ülkenin tamamında egemenlik kurması için her türlü desteği vereceklerini tekrar ifade ettiklerini söyledi.

Uluslararası toplumdan beklentilerinin ise darbecileri bir kenara bırakarak, Libya'nın meşru yönetiminin yanında yer almaları olduğunu belirten Erdoğan, "Libya'nın yaralarının sarılması, yeniden imarı, kalkınması ve geleceğine güvenle bakabilmesi için kardeşlerimize her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada izlediği yapıcı politikaların, tüm taraflar için somut ve hayırlı neticeleri ulaştırmak amacıyla yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde ülke içinde de bir yandan salgınla mücadelemizi devam ettirirken diğer yandan da demokrasi ve kalkınma hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Hukuk ve ekonomi ve formlarıyla ilgili takvimleri yakından takip ediyor, adım adım hayata geçiriyoruz. Ülkemize yeni ve sivil bir anayasa kavuşturma gayretlerimizi titizlikle ve sabırla devam ettiriyoruz. Sınırlarımız içinde güvenliği tahkim etmek, sınırlarımızı hassasiyetle korumak ve sınırlarımız ötesindeki önleyici harekatlarımızı sürdürmek suretiyle Türkiye'nin bir daha terör tehdidine maruz kalmamasını sağlıyoruz.

Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. İhracatımız er ay rekorlar kırarak artarken fabrikalarımız mal yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Organize sanayi bölgelerimiz başta olmak üzere tüm üretim merkezlerinde gözle görülür bir hareketlilik var. Taleplere yetişebilmek için sürekli yeni yatırımlar, kapasite genişletmeler, ilave istihdamlar yapılıyor. Üreticilerimizin yeni makine tedarikindeki lojistikleri, hammadde ve ara malındaki küresel sıkıntılar olmasa çok daha büyük atılımlar gerçekleştireceklerini biliyoruz. Türkiye'nin reel ekonomik durumunu asla yansıtmayan finansal dalgalanmaların üstesinden gelecek tedbirlerimizi kararlılıkla uyguluyoruz. Bu çerçevede verdiğimiz mücadeleyi kısır siyasi kampanyalarının aracı haline dönüştürmeye çalışanları, hiç değilse böyle kritik bir dönemde ülkelerinin ve milletlerinin yanında saf tutmaya davet ediyoruz."

"Özellikle de hizmet sektöründe yaşanan sıkıntıları yakından takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin terör örgütleriyle darbe heveslileriyle ekonomik tetikçilerle siyaset mühendisleriyle sosyal kargaşa çıkartma gayretleriyle mücadelesinde kritik bir safhaya geldik. Artık 2023 hedeflerinin sembolü haline geldiği bu mücadeleyi kazandığımızda önümüzde daha aydınlık bir dönemin kapıları açılacak. Aksi bir durumda ise Türkiye'yi yeniden 1970'lerin, 1990'ların kaotik devrine geri döndürmek isteyenlere gün doğacaktır. Ancak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, hedeflerimize sahip çıkarak açabileceğimiz bu mücadelenin önünü tıkamak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz." dedi.

Koronavirüs salgınının Türkiye'yi etkilediği ilk günden itibaren alınan tedbirler sebebiyle işleri aksayan tüm kesimleri destekleyip onların yanlarında yer aldıklarını belirten Erdoğan, "Bu çerçevede içerde özellikle de hizmet sektöründe yaşanan sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Salgı tedbirleri sebebiyle faaliyetlerini ara vermek veya sınırlandırmak zorunda kalan esnaflarımızı pek çok başlık altında destekliyoruz. Bugüne kadar sadece Sosyal Koruma Kalkanı başlığı altında verdiğimiz karşılıksız desteklerin tutarı, 60 milyar lirayı açmıştır. Buna rağmen esnaflarımızın bir an önce eski düzenlerine dönmek istediklerini de farkındayız." ifadelerini kullandı.

Özellikle turizm sektörünün tüm hazırlıklarını tamamlayıp şartların normale dönmesini beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak, her kesimden insanımızı destekleyerek bu zor günleri rahatça geçirmelerini temin etmenin yollarını arıyoruz. Ciro katkısından kira yardımına, uygun şartlarda kredi imkanından çeşitli başlıklardaki hibelere kadar pek çok yol ve yöntemle esnaflarımıza sahip çıkıyoruz. İstihdamın sürdürülmesi ve artırılmasını temin için verdiğimiz teşvikler sayesinde bu alanda altından kalkılamayacak yıkımlar yaşanmasının önüne geçtik. Emeklilerimizin durumlarını her fırsatta iyileştirecek adımlar atıyoruz. Salgın sürecinde hayata geçirdiğimiz paketlerden biri de geçmişte 66 liradan başlayan en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkarmaktı. Çiftçilerimize bu yıl için 24 milyar liralık destek bütçesi ayırdık.

Bununla yetinmedik sezonu geçmek üzere olduğu için ürünleri depolarda çürüme tehlikesi ile karşı karşıya olan patates ve soğan üreticilerine de geçtiğimiz günlerde bir müjde verdik. Bu ürünlerin belirli bir kısmını Toprak Mahsulleri Ofisimiz vasıtasıyla satın alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz hibeye başladık. Önemli üretim merkezleri olan Niğde, Eskişehir ve Ankara'da son 3 günde yaklaşık 7 bin 500 ton patates ve kuru soğan alınarak, 15 ilimize sevk edilmiştir. Satın alma ve dağıtım işlemleri önümüzdeki günlerde de sürecektir. Aynı şekilde Edirne başta olmak üzere, çeltik üreticilerimizin yaşadığı sıkıntıları da yine Toprak Mahsulleri Ofisinin başladığı alımlarla çözüme kavuşturuyoruz."

(Sürecek)