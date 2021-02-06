Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı: (1) - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı: (1)

06.02.2021 15:17
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı: (1), System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere, daha büyük yatırımlara yöneldiklerini belirterek, "Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere, daha büyük yatırımlara yöneldiklerini belirterek, "Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir." dedi.

Erdoğan, Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde inşa edilen yeni Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

En ileri teknolojiyle inşa edilen 517 metrelik yepyeni bir köprünün şehre kazandırıldığını ifade eden Erdoğan, köprü sayesinden artık Malatya, Hekimhan ve Sivas arasındaki bölünmüş yolda kesintisiz, konforlu, güvenli ve yüksek standartlı ulaşım sağlanabileceğini kaydetti.

Anadolu ve Orta Doğu'nun önemli güzergahlarından olan bu yolun ve köprünün, bölgedeki ticaretin ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağını dile getiren Erdoğan, bu eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan, "Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmişlik, geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma atılımı maalesef daha sonra akamete uğramış, başlatılan sanayileşme hamlelerinin önü birer birer kesilmiştir." ifadelerini kullandı.

Rahmetli Adnan Menderes'in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabının darbeyle verildiğini belirten Erdoğan, küresel düzeyde büyük bir dönüşümün yaşandığı 1980'lerde rahmetli Turgut Özal'ın da yeni bir kalkınma atılımı başlattığını anlattı.

Erdoğan, bu atılımın da ülke siyasi ve sosyal kaos iklimine sokularak yarım bırakıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hükümete geldiğimizde önceliklerimizin başına ülkemizi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, toplu konuttan spora kadar her alanda kalkındıracak projeleri yerleştirdik. Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik. Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Bu güçlü altyapı üzerinde hedeflerimizi sürekli büyüttük. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere, daha büyük yatırımlara yöneldik. Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir. Salgın krizi gelişmiş ülkeleri bile sarsarken Türkiye'nin bu süreçten en az kayıpla çıkması hatta hedef büyütmenin gerisinde işte böyle bir arka plan vardır. Öyle ki G-20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatabileceği anlaşılan iki ülkeden biri Türkiye'dir. Bu sıkıntılı süreçte dahi sanayi üretimimiz, tarım üretimimiz, ihracatımız rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, kapasitelerimizi artırıyor, yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz."

"Tüm alanlardaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımdan sulamaya kadar tüm alanlardaki yatırımların da hız kesmeden devam ettirildiğini, hemen her hafta tamamlanan yatırımların hizmete alınması törenlerine katıldığını söyledi.

İnşası süren özellikle bu tür yatırımları yakından izlediklerini, aksaklıkların, eksikliklerin hızla telafisini sağladıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Peki biz bunları yaparken birileri ne diyor? En yetkili isimleri marifetiyle milletin karşısına çıkıp, iktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız diyorlar. Hatırlarsanız, Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Daha sonra 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimindeki hedeflerden biri de yine büyük projelerimiz ve onları yürüten iş insanlarımızdı. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar her alçaklığın altından benzer gayelerin çıktığını da gördük. Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep bu projelerimize saldırdı. Hem ülkenin yönetimine talip olduğunu iddia etmenin hem de bu olursa büyük projeleri durduracağını söylemenin nasıl bir ruh halini yansıttığını işin erbabına bırakıyoruz. Ancak zahirdeki beyanlara baktığımızda gördüğümüz şudur; bu zihniyet elini fırsat geçse şu açılışını yaptığımız köprüyü şayet inşası bitmese durduracaktı."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Malatya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı: (1) - Son Dakika


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