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Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

09.06.2021 13:41

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun en önemli üyesi olan Türkiye'nin, ittifak kapsamında üzerine düşen görevlerin tamamını hakkıyla yerine getiren bir ülke olduğunu belirterek, "İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz, bilhassa...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun en önemli üyesi olan Türkiye'nin, ittifak kapsamında üzerine düşen görevlerin tamamını hakkıyla yerine getiren bir ülke olduğunu belirterek, "İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz, bilhassa bölgemizdeki gelişmeler hususunda ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesi." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi kendi içinde siyasi ve sosyal kaosa sürüklemek için girmedik kılık, kullanmadık araç bırakmayanların, dünyaya serptikleri kin ve nefret tohumlarının acı sonuçlarını takip ettiklerini söyledi.

Bu kin ve nefret tohumlarının en başta gelen hedefinin de dünya genelinde Müslümanlar, Avrupa'da da Türkler olduğunu dile getiren Erdoğan, "Henüz Bosna'dan Arakan'a, Türkistan'dan Irak ve Suriye'ye, Yeni Zelanda'dan Filistin'e kadar yaşanan nice katliamın acıları tazeliğini korurken, sürekli yeni saldırı haberleriyle yaralarımız tekrar kanıyor. Mültecileri Akdeniz'de, Ege'de ölüme terk edenlerin sırtını sıvazlayanları, tarih asla affetmeyecektir." diye konuştu.

Kanada'da yaşanan son saldırının, bu kin ve nefret dalgasının artık ne derece büyük bir tehdit haline dönüştüğünün en bariz örneği olduğuna işaret eden Erdoğan, menfur terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diledi.

Erdoğan, "Türkiye, nasıl milyonlarca sığınmacıya kucağını açarak insani vazifesini yerine getirmişse, dünyanın her köşesindeki İslam düşmanı, Türk düşmanı saldırılara karşı da sesini yükseltmekten, her platformda bu çarpıklığı dile getirmekten geri durmayacaktır. Bütün gücümüzle, 'Dünya 5'ten büyüktür.' demeye, kendimiz, dostlarımız ve tüm mazlumlar için hakkı, hakkaniyeti, adaleti, özgürlüğü savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Belçika ve Azerbaycan ziyareti

Türkiye olarak içinde yer aldıkları her platformda aynı yaklaşımı sergilediklerini belirten Erdoğan, gelecek pazartesi günü iştirak edeceği Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında katılacağı oturumlarda, gündemdeki meseleleri muhataplarla ele alacağını, herhangi bir geri duruşun asla olmayacağını vurguladı.

Zirve vesilesiyle ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Litvanya, Almanya, İngiltere, Yunanistan liderleriyle ve vaktin uygun olması halinde diğer katılımcılarla baş başa görüşmeler gerçekleştireceğini bildiren Erdoğan, "NATO'nun en önemli üyesi olan Türkiye, ittifak kapsamında üzerine düşen görevlerin tamamını hakkıyla yerine getirmiş bir ülkedir. İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz, bilhassa bölgemizdeki gelişmeler hususunda ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesidir. Muhataplarımıza bu konudaki kararlılığımızı ifade ederek, terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği tekliflerimizi tekrarlayacağız." açıklamasını yaptı.

"Aliyev ile Şuşa'ya gideceğiz"

Brüksel programının ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçerek, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in misafiri olacaklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Oradan Şuşa'ya geçeceğiz. İşgalden kurtarılan Azerbaycan şehirlerinden biri olan Şuşa'ya ailece giderek hem resmi görüşmelerimizi gerçekleştirecek hem de çeşitli ziyaretler yapacağız. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının, ülkemizin de desteğiyle kurtarılması, Ermenistan başta olmak üzere bölgedeki tüm taraflara yeni bir dönemin kapılarını açma şansı vermiştir. Temennimiz, bu fırsatın heba edilmemesi, bölgesel barış ve istikrar yolunda en iyi şekilde değerlendirilmesidir."

Türkiye olarak ortak diyalog zemini geliştirme amacıyla yürüttükleri çalışmaları gelecek dönemde artırmayı planladıklarını söyleyen Erdoğan, "Çarşamba günü ise önce Bakü'deki askerlerimizi kabul edecek ve çeşitli görüşmeler yapacak, akşam Türkiye-Galler EURO 2020 Grup maçını seyredecek ardından Antalya'ya doğru yola çıkacağız." dedi.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi

Erdoğan, gelecek hafta perşembe günü Antalya'da Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geleceğini, bazı liderlerle ayrıca görüşmeler gerçekleştireceğini bildirdi.

Ertesi gün yine Antalya'da bu kez çok sayıda ülke temsilcisiyle Antalya Diplomasi Forumu çatısı altında buluşacağını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanımızın gayretleriyle ülkemize kazandırılan bu önemli platform, liderleri, siyasetçileri, akademisyenleri, düşünürleri, diplomatları, iş insanlarını küresel ve bölgeler meseleleri ele alarak çözüm teklifleri üretmek üzere her yıl bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bu yıl ilki yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nun, kendi alanında dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Görüldüğü gibi, bir hafta boyunca her biri ayrı öneme sahip bu dört toplantıda, ülkemizin görüşlerini muhataplarımızla paylaşma imkanı bulacağız. Tüm bu toplantıların tarafların her biri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

(Bitti)

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5) - Son Dakika


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