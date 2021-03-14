Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rehavete kapılmadan, TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rehavete kapılmadan, TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum."