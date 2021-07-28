Üye Girişi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması

28.07.2021 23:12
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasına, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Erdoğan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Dışişleri Bakanım gerek Kültür ve Turizm Bakanım, valiliğimizin, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç ve personel ile yangına müdahale etmektedir." ifadesini kullandı.

Milletvekillerinin de bölgede olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa zamanda yangını kontrol altına almak suretiyle bir an önce temennimiz o ki cana hiçbir şey gelmeden bu yangını söndürmüş olalım. Geniş bir alanda süren yangının en kısa zamanda sönmesi temennimizdir. Olay tüm boyutları ile araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır. Rabbimden ülkemizi yangın ve sel başta olmak üzere her türlü afetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, geçen yıl Ağustos ayında milletin uzun zamandır hasretle beklediği müjdeyi büyük bir gururla verdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Fatih Sondaj Gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz sadece Türkiye'de değil, dünyada da büyük yankı uyandırdı. İlk keşiften yaklaşık 2 ay sonra Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret ederek, ilave 85 milyar metreküplük yeni keşfi de gemimizde açıklamıştık. Keşifle ilgili son müjdemizi ise Haziran ayının başlarında Filyos'ta düzenlenen törende vererek 135 milyar metreküplük yeni keşifle toplamda 540 milyar metreküpe ulaştığımızı ilan etmiştik. Karadeniz'de açtığımız bu kuyular ilk değildir, elbette son da olmayacaktır.

Bununla birlikte son 1 yılda açtığımız kuyuların öncekilerden büyük bir farkı vardır. Daha önce bu işleri uluslararası şirketlerle birlikte kiralama usulüyle yürütüyorduk, artık öncekilerden farklı olarak bu işleri kendi gemilerimiz ve kendi insan kaynağımızla yapıyoruz. Sondaj konusunda ulaştığımız teknik yeterlilikle dışa bağımlılığımızı sona erdirdik. Araştırma ve sondaj gemilerimizi filomuza dahil ettik. Bu gemileri, tersanelerimizdeki bakım ve geliştirme işlemlerinin ardından kendi sınıflarının en iyileri arasına soktuk. İnşallah yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı da önemli oranda azaltacağız. Tabii bu işler bir günde, bir gecede olmadı. Arkasında yılların emeği, ortaya konan güçlü irade ve milletimizin desteği var."

"2018'den bu yana 14 derin deniz kuyusu açtık"

Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar Türk karasularındaki hidrokarbon kaynaklarının nerede olduğuna ve bunların nasıl bulunacağına dair yeterli veri olmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet biz bu işi hakkıyla yapacaksak öncelikle teknik ekipman ve donanım işini halletmemiz gerekir' dedik ve hemen kolları sıvadık. İlk gemimiz Barbaros Hayrettin Paşa'yı 10 yıl önce satın alarak başlattığımız süreci, Kanuni Sondaj Gemimizde bir üst aşamaya çıkardık. Ardından diğer gemilerimiz geldi, sahip olduğumuz filoyla 2018'den bu yana 14 derin deniz kuyusu açtık." dedi.

Akdeniz ve Karadeniz'deki iki ve üç boyutlu sismik araştırmaların 6-7 katına çıkarıldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla biz engellemeye çalıştılar ancak hiçbirine eyvallah etmedik. Kararlı duruşumuzdan geri adım atmadık. Eğer biz o günün şartlarında yerli ve milli imkanlarla bu operasyonları hızlandırmasaydık, son yıllarda elde ettiğimiz başarıları başkalarının insafına bırakmış olacaktık. Akla hayale gelmeyecek türlü bahanelerle attığımız her adımın önü kesilecekti. Hamdolsun bunların hepsi geçmişte kaldı. Artık Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz denizlerimizin altını tarıyor, Fatih, Yavuz ve Kanuni de sondajlarını yapıyor. Bugün sismik araştırma ve sondaj çalışmalarında son 1 yılda geldiğimiz noktanın önemli bir dönüm noktasını da geride bırakacağız."

"Bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar"

Erdoğan, bugün Fatih Sondaj Gemisi'nin açtığı, Kanuni Sondaj Gemisi'nin tamamlamasını yaptığı Türkali-2 kuyusu gaz akış testini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Bir başka ifadeyle keşfettiğimiz ve yerin yüzlerce metre altından çıkartmaya başladığımız Karadeniz gazını, bugün ilk defa yerinde yakacağız. Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar. Biz burada bilimle, bilgiyle, teknikle konuşarak birilerinin yalanlarla, çarptırmalarla, manipülasyonlarla oluşturmaya çalıştığı algıya da en güzel cevabı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuyuda bu aşamaya kadar yapılan işlemler hakkında da bilgi veren Erdoğan, önce Türkali-2 kuyusunda 3 seviyede uzun süreli akış testleri yapıldığını, 135 metre perforasyon ve çakıl filtre ile kuyu tamamlama işlemleri yürütüldüğünü söyledi.

Bu işlemin Türkiye'de ilk defa derin denizde, Türkali-2 kuyusunda uygulandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İkinci aşamada yüzeyden kontrol edilen akıllı vanalar ve deniz tabanı test vanaları devreye sokuldu. Son aşamada da yüzey test ekipmanları ve flare ile gaz akışa verildi. Bütün bu operasyon, toplamda 247 saatlik bir akış sürecinde gerçekleştirildi. Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masa başında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor. Proje elbette kendi içinde doğal ve teknik zorluklar içeriyor. Hamdolsun şu ana kadar iyi bir planlama ve detaylı iş takvimiyle hedeflerimizden herhangi bir sapma yaşamadık. Bundan sonrası için de çalışmalar aynı titizlikle devam edecek."

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Erdoğan, son bir yılda Tuna-1, Türkali-1, Türkali-2, Türkali-3 ve Amasra-1 olmak üzere toplam 5 kuyu açtıklarını ve her bir kuyuda keşfedilen gaz miktarını doğruladıklarını belirterek, Tuna-1 kuyusunun 40 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Amasra-1 kuyusunun daha önce elde edilen sismik verilerin yorumlanmasıyla açıldığını bildirdi.

Erdoğan, "Böylece 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv daha yakaladık. Amasra-1 kuyusunun keşfini Sakarya gaz sahasındaki benzer keşiflerin de habercisi olarak görüyoruz. Sahanın etrafındaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah buralardan gelecek müjdeli haberleri de milletimizle paylaşacağız." dedi.

Gazı karaya çıkaracak deniz tabanı üretim sistemleri ve kara gaz işleme tesislerinin süreçlerinin eş zamanlı sürdüğünü bildiren Erdoğan, son aşamada ise her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarını inşa edeceklerini kaydetti. Derin deniz etüt ile boru hattı rotalarının çalışmalarının sona erdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıl 169 kilometre boruyu denizin dibine döşeyeceğiz. Bu operasyon dünyanın en uzun derin deniz taban bağlantısı olacak. Kara gaz işleme tesislerinin temelini haziran ayının başında atmıştık. Orada da yoğun bir faaliyet devam ediyor. Karadeniz gazı tüm tesisleriyle biterek, kullanıma girdiğinde Türkiye'nin derin denizlerde arama, sondaj ve üretim kabiliyetlerini üst bir noktaya taşıyacaktır. Bu gazın karaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar doğal gaz endüstrisini besleyen yan sanayinin gelişimine de önemli katkı sağlayacaktır. Burada kullanılacak ekipmanın önemli bir kısmı yerli üretim olacaktır."

Bütün bu faaliyetlerin, Türkiye'nin doğal gazda üretimden taşımaya kadar her aşamada ulaştığı etkinliği ortaya koyduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Doğal gaz arz güvenliğinde bölgemizin refahı için kilit bir roldeyiz. Bölge kaynaklarının uluslararası pazarlarla buluşması için her zaman yapıcı bir pozisyon üstlendik, üstlenmeye de devam ediyoruz. Bölgesinin siyasi ve ekonomik bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı. Biz karşılıklı saygı ve haklara riayet çerçevesinde kapalı kapılar ardında ne diyorsak, dışarıda da aynısını söyleyen bir ülke ve yönetimiz. Bazıları gibi yolun başında ayrı, ortasında ayrı, sonunda bambaşka konuşmuyoruz. Kendi gazımızın bölge refahına sağlayacağı katkının farkındayız. Bu projenin, Türkiye'nin enerjide merkez ülke rolüne koyacağı katkıyı da iyi biliyoruz. Türkiye'nin tecrübesinden, bilgi birikiminden, dostluğundan faydalanmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Türkiye ile iş yapan bugüne kadar kaybetmedi, bundan sonra da kaybetmeyecektir."

Erdoğan, Türkali-2 kuyusu akış testinin hayırlı olmasını dileyerek, "En başından bugüne kadar projenin hayata geçmesinde emeği olan Enerji Bakanlarımıza ve diğer herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Canlı bağlantı sırasında Fatih Sondaj Gemisi'ndeki ekip için "Şu anda karşımda doğal gaz milli ekibini görüyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, "Tüm ekibe şahsım, ailem, milletim adına en kalbi şükranlarımı Ankara'dan bildiriyorum, tekrar tekrar başarılarının devamını diliyorum. Bu yanan ateşlerimiz inşallah hiç sönmesin." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Karadeniz, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor 00:29 Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor İhanete uğrayan Sevda Erginci'den eski sevgilisi Yılmaz Kunt'a manidar gönderme 00:10 İhanete uğrayan Sevda Erginci'den eski sevgilisi Yılmaz Kunt'a manidar gönderme Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici 22:43 Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici
Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu 22:38 Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı 22:21 Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı PSV'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi defterini kapattı! İşte Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibimiz 20:57 PSV'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi defterini kapattı! İşte Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibimiz
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler 17:35 Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz 17:12 Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
Türkiye için kara gün! Antalya'dan sonra 5 şehirde daha yangın çıktı Türkiye için kara gün! Antalya'dan sonra 5 şehirde daha yangın çıktı         
01:02
Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım? Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?         
00:11
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı         
23:37
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı         
22:36
Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar         
21:13
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm         
16:44
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti         
11:09
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
09:34
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 06:40:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement