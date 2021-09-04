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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılışı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılışı'nda konuştu: (3)

04.09.2021 16:09
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılışı'nda konuştu: (3), System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardı ardına yaşanan nice siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdiklerini belirterek, "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelseydi emin olun,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardı ardına yaşanan nice siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdiklerini belirterek, "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelseydi emin olun, ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama Allah'ın lütfuyla biz kalktık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Son 19 yılda denizcilikte tersane sayısını 37'den 84'e, yat bağlama kapasitesini de 8 bin 500'den 18 bin 545'e yükselttiklerini belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:

"İletişim teknolojilerinde 2002 yılında sadece 3 bin olan geniş bant abone sayısı bugün 84 milyona, elektronik devlet kullanıcı sayısı ise 56 milyona ulaştı. Çevre ve şehircilikte 79 ilde 61 milyon metrekarelik alanda 369 adet millet bahçesi projesini hayata geçirmek için kolları sıvadık. TOKİ eliyle ülkemize toplam 1 milyon 100 bin konut ürettik ve 2 milyon 500 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Tarımda 2002 yılında 37 milyar lirayı bile bulmayan tarımsal gayri safi yurtiçi hasılamız, geçtiğimiz yıl 333 milyar lirayı geçti. Son 19 yılda çiftçilerimize toplam 165 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Orman varlığımızı 2002 yılındaki 21 milyon hektar seviyesinden aldık, 23 milyon hektara çıkardık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışişlerinde 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayısını 252'ye ulaştırarak Türkiye'yi dünyanın 5'inci büyük temsil ağına sahip ülke konumuna getirdiklerine dikkati çekerek, savunma sanayisinde de 2002 yılında 62 olan savunma alanındaki proje sayısının bugün itibarıyla 750'yi geçtiğini kaydetti.

Organize sanayi bölgesi sayısını 192'den 325'e yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, "22 endüstri bölgesi ve 79 teknopark kurduk. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 31 bin 846 megavattan 98 bin 162 megavata yükselttik. Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp, Amasra-1 kuyusunda da 135 milyar metreküp olmak üzere toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. Kültür ve turizmde dünya mirası listesinde olan varlık ve alanlarımızın sayısını 9'dan 19'a, kültür merkezi sayımızı 42'den 120'ye çıkardık. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla restore edilen eser sayımız 46'dan 5 bin 548'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Ne kadar özetlemeye çalışsa da son 19 yılda Türkiye'ye anlatması saatlere, günlere sığmayacak eser ve hizmetler kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Eskilerin dediği gibi insan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri. Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah hep eserlerimizle anılacağız. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla eseri milletimizin hizmetine sunmaya çalışmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içerisinde 2023 seçimlerine hazırlanıyor muyuz? Bir ve beraber miyiz? Bölünmeye asla fırsat vermeyeceğiz. Hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Unutmayın, tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan, hep birlikte Türkiye.

Ardı ardına yaşanan nice siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdik. Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelseydi emin olun, ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama Allah'ın lütfuyla biz kalktık. Şimdi bütün bu felaketleri bir an önce inşallah temizleyerek yolumuza devam edeceğiz. Bu millet, büyük bir millettir. Rize'nin uşakları, Allah'ın izniyle bu muhaliflere, bu ana muhalefete, bu terör örgütünün artıklarına pabucu bırakmaz. Hamdolsun, girdiğimiz her mücadeleyi kazandık. Bundan sonrasında da kazanacağız."

Erdoğan, açılış sırasında yanına çocukları aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Rize merkezindeki Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bulunduğu bölgeye canlı bağlanarak temel atma törenini gerçekleştirdi. Erdoğan, açılış sırasında yanına çocukları da aldı.

Erdoğan'ın canlı bağlantıyla seslendiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2012 yılında Türkiye'nin her yerindeki kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında Rize'de de gerek afetten etkilenen gerekse taşkın riski taşıyan alanlarda, riskli binalarda dönüşüm sürecini başlattıklarını ve hızlı bir şekilde yürüttüklerini söyledi.

Rize merkezde bulunan Çarşı Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi'nin önemine değinen Kurum, "Vatandaşlarımızla gönül birliği içerisinde, süreçte onlara taşınma ve kira yardımı vermek suretiyle hiçbir şekilde mağdur etmeden Rize merkezimizde çok önemli bir dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Yine yaşanan sel felaketi sebebiyle 550 bağımsız birimin yapılması sürecini başlattık ve inşallah tüm projelerimizi bir yıl içerisinde tamamlayacağız. 2023 yılında Rize'miz daha sağlam, daha güvenli, daha yeşil olacaktır ve inşallah bütün riskli alanlarda Rize'mizde etaplar halinde bu dönüşüm sürecini gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Burası ne zaman bitecek?" sorusuna "2022 yılı sonunda bitecek." cevabını verdi.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesinde vatandaşların davetini geri çevirmeyerek mahalle kıraathanesinde çay içti, vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara oyuncaklar dağıttı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, geri dönüşüm, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılışı'nda konuştu: (3) - Son Dakika


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