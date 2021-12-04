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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (5) - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (5)

04.12.2021 17:08
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (5)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

Erdoğan, enerji ve gıda başta olmak üzere yüksek fiyat artışlarının bir kısmının nedeninin küresel emtia fiyatlarındaki aşırı yükselmeden kaynaklandığını belirterek, bu yüksek fiyatların bir kısmının yeniden dengeye oturmasının beklendiğini söyledi.

Kimi ürünlerde görülen fahiş fiyat artışlarının bir sebebinin de "piyasadaki aç gözlü fırsatçılar" olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buradan ülkeme, stokçulara sesleniyorum. Hangi üründe olursa olsun depolarda bütün bu malları stoklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyeceklerdir. Döviz kurlarındaki artışta da zaman zaman bu açgözlülüğün izlerini görüyoruz. Çok da uzun olmayan bir sürede, inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız. Allah'ın izniyle önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren ekonomide gerçekten gelişmiş ülkelerin standartlarını yakalamaya başladığımız bir seviyeye ulaştığımızı göreceğiz.

2023'te sizlerin huzuruna, ülkemize ve milletimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olmanın gururu ile çıkacağız. Tabii bu tabloyu kendi ülkesine inanmayanlara anlatamazsınız. Biz onlara yaptığımız yolları, köprüleri, tünelleri, barajları, hava limanlarını, hastaneleri, millet bahçelerini de anlatamamıştık. Biz onlara terör örgütlerini tepelediğimizi, güvenliğimizi sınırlarımız ötesinden başlattığımızı da anlatamamıştık. Biz onlara ülkemizin uluslararası alandaki gücünü de anlatamamıştık. Varsınlar ekonomide başlattığımız tarihi değişimi de anlamasınlar. Milletimiz bizi anlıyor, milletimiz bizi destekliyor, o bize yeter."

Hem ülkeye hem Siirt'e yaptıkları yatırımların ortada olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yılda Siirt'e 12 milyar liralık yatırımla neler yaptıklarını aktardı.

"Onların bunun yanına koyacakları tek bir çöpü bile yok" diyen Erdoğan, eğitim alanında 2 bin 679 yeni derslik inşa ettiklerini söyledi.

Siirt Üniversitesini açtıklarını hatırlatan Erdoğan, 3 bin 824 kişi kapasiteli yüksek öğretim yurt binaları yaptıklarını, 22 spor tesisi inşa ettiklerini anlattı

İhtiyaç sahiplerine 2,6 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sağlıkta 560 yatağa sahip 6 hastane ile 36 sağlık tesisinin yapımını tamamladık ve hizmete açtık. Halen 2 sağlık tesisimizin yapımı da sürüyor. Şehrimize yapacağımız 400 yataklı devlet hastanemizin proje çalışması devam ediyor. Çevre ve Şehircilikte, Siirt'e 2 bin 271 konut projesini hayata geçirdik. Bu konutların 1815'ini tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 456 konutun sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşası devam ediyor. Siirt Millet Bahçemizi tamamlamak üzereyiz. Tillo Millet Bahçemizin ise en kısa sürede yapımına başlıyoruz. Ulaştırmada, 7 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 121 kilometre ilaveyle 128 kilometreye çıkardık. İnşası süren Siirt-Kurtalan-Reşat Baysal Varyantı ve havalimanı bağlantı yoluyla Batman-Beşiri-Kurtalan yolunu seneye, Eruh-Fındık yolu ile Şırnak-Pervari-Darlı ayrımı yolunu ise 2023'te tamamlıyoruz. Siirt-Pervari yolunun inşasının ihalesini de yapıyoruz, yakında başlıyoruz. Tarım ve Orman'da Siirt'in uzun vadeli içme suyu problemini çözmek için 8 içme suyu tesisini hizmete aldık. Tillo Tarihi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkı ile halkımızı tabiatla buluşturduk."

"390 milyon lira tutarında prim teşviki verdik"

Siirtli çiftçilere bugüne kadar 650 milyon lira tutarında destek verdiklerini dile getiren Erdoğan, sanayide son 19 yılda düzenledikleri 196 yatırım teşvik belgesiyle yaklaşık 5 milyar lira tutarında sabit yatırımın yanı sıra 10 bin kişilik istihdamın şehre gelmesinin yolunu açtıklarını kaydetti.

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin kuruluşu için çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, kentteki iş yeri sahiplerine 390 milyon lira tutarında prim teşviki verdiklerini söyledi.

Erdoğan, "Bu gayretlerimiz sayesinde, Siirt'te 2002'de 23 bin olan aktif sigortalı sayısı şu anda 60 bine yaklaşmıştır." dedi.

Enerjide, Siirt'e Kurtalan'a Tillo'ya doğal gazı getirdiklerini, Kayabağlar'da ise doğal gaz alt yapısının bitmek üzere olduğunu, 2023'de ise Baykan ve Veysel Karani'ye de doğal gaz arzını sağlayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce hapiste kalmasına gerekçe yapılan Ziya Gökalp'e ait "Minareler süngü, kubbeler miğfer" dizelerini içeren "Asker Duası" şiirini alandakilerle beraber okudu.

-Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana gelişinde eşi Emine Erdoğan ile vatandaşları selamladı. Emine Erdoğan, konuşması boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kürsüde eşlik etti.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesim törenine geçildi. Eruh ilçesinde açılacak Zarova Köprüsü'ne canlı bağlantı yapıldı. Köprüde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan köprüye ilişkin bilgi alan Erdoğan, "AK Parti yol, su, enerji, bereket, sevgi demektir. AK Parti birliktir, beraberliktir. kardeşliktir, kalkınmadır. Unutmayın yol, su medeniyettir." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Pervari yolunun ihale notlarını bir an önce önüne getirmesini isteyen Erdoğan, "Talimatı verdik, gördünüz. İhale işlemleri bitmek üzere." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, Vedat Demiröz, Özlem Zengin ve diğer protokol üyeleriyle kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Tillo, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (5) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (5) - Son Dakika
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