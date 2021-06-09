Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir' - Son Dakika