Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz."