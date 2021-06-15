Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı
Azerbaycan, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Şuşa'nın tarihi yerlerini gezdi, Cıdır Ovası'ndaki şenliklere katıldı.
Şuşa gezisi esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik ederken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e eşi Mehriban Aliyeva eşlik etti. İki lider, birlikte Şuşa'nın tarihi yerlerini gezdi, Cıdır Ovası'ndaki şenlikler kapsamında Karabağ atlarının gösterisini izledi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı - Son Dakika