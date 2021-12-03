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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan sporcuları kabul etti-1 - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan sporcuları kabul etti-1

03.12.2021 11:13
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan sporcuları kabul etti-1

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan sporcuları kabul etti-1.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan sporcuları kabul etti-1

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan sporcuları kabul etti-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan sporcuları kabul etti-1 - Son Dakika
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