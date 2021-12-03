Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan sporcuları kabul etti-1 - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan sporcuları kabul etti-1
03.12.2021 11:13
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan sporcuları kabul etti-1.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan sporcuları kabul etti-1
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Kaynak: DHA
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