Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir."
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:40
Kaynak: AA
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