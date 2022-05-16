Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye ve Cezayir olarak) Savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız" - Son Dakika
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye ve Cezayir olarak) Savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız"

16.05.2022 20:33

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika kıtasında barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan Türkiye ve Cezayir olarak savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız"

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye ve Cezayir olarak) Savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye ve Cezayir olarak) Savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye ve Cezayir olarak) Savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye ve Cezayir olarak) Savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı Düzenleniyor Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı Düzenleniyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Cezayir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye ve Cezayir olarak) Savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye ve Cezayir olarak) Savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız" - Son Dakika
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