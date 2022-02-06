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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine sosyal medyadan hakaret eden 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine sosyal medyadan hakaret eden 4 kişi gözaltına alındı

06.02.2022 13:36
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine sosyal medyadan hakaret eden 4 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimler, sanal devriye yöntemiyle sosyal medya platformlarında Erdoğan ve eşine yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi.

Bu tespitlerin savcılıklara iletilmesinin ardından 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 2'sinin İstanbul, birinin Ankara, birinin de Bursa'da emniyetteki sorgusu sürüyor.

Polis, "Derya Büyükuncu" isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin ise yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine sosyal medyadan hakaret eden 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine sosyal medyadan hakaret eden 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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