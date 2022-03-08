Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Kararı'yla 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Kararı'yla 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu

08.03.2022 01:21
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Kararı'yla 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu

Son dakika haberi... RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu, 2 üniversiteye ait yüksekokul ve bir üniversiteye ait fakülte kapatıldı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu, 2 üniversiteye ait yüksekokul ve bir üniversiteye ait fakülte kapatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Ordü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Fırat Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

Kararla birlikte; Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kapatıldı.

Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi.


YORUMLAR
500
Görevden almalar Resmi Gazete'de Görevden almalar Resmi Gazete'de İstanbul'da 'Geleceğin Sektörlerinde Kadın İstihdamı ve İş-Yaşam Dengesi Zirvesi' düzenlendi İstanbul'da 'Geleceğin Sektörlerinde Kadın İstihdamı ve İş-Yaşam Dengesi Zirvesi' düzenlendi

Marmara Üniversitesi, cumhurbaşkanı, İstanbul, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Kararı'yla 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
00:15 Rusya, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes için ilan etti! İşte uygulanacak şehirler
00:11 FIFA'dan Rusya'da oynayan yabancı futbolcularla ilgili karar! Fesih hakkı tanındı
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 01:42:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Kararı'yla 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement