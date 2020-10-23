Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Berlin'de camiye yapılan polis baskınını kınadı - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Berlin'de camiye yapılan polis baskınını kınadı

23.10.2020 01:05
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Berlin'de camiye yapılan polis baskınını kınadı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınadı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sorgusuz sualsiz ve ölçüsüz bir şekilde sabah namazı esnasında Berlin Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Berlin savcılığı ve polisinin, bu tutumu nedeniyle Müslüman toplumundan özür dilemesi gerektiğini belirten Oktay, Mevlana Camii cemaatine de geçmiş olsun dileklerini iletti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Berlin'de camiye yapılan polis baskınını kınadı - Son Dakika

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