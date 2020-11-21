Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan hortum felaketi yaşayan KKTC'ye destek mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen hortum felaketi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "KKTC'de meydana gelen hortum felaketi sebebiyle tüm Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasarların giderilmesi, yaraların sarılması için var gücümüzle KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.