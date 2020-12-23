Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması

23.12.2020 19:27
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş ilgili bir müjde bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş ilgili bir müjde bekleniyor. Sayın Başbakan ve heyetiyle birlikte bunları da görüştük tabii. Biz bu müjdeyi buradan paylaşmış olalım, herhangi bir sıkıntının olmayacağıyla alakalı. 800 milyon liralık nakdi aktarıyor olacağız." dedi.

Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile düzenlediği ortak basın toplantısında, hükümetin kurulmasının ardından Türkiye'ye yaptıkları ilk ziyaret için teşekkür ederek, yeni hükümetin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirten Oktay, "Sadece genel durumlarda değil Kovid gibi bir salgının yaşandığı süreçte de biz her şeyiyle yine sizlerle birlikte olduğumuzu Kıbrıs Türkü'nü asla yalnız bırakmayacağımızı ifade ettik. Bugün de bu taahhüdümüzü bir kez daha tekrarlamak isterim. İnşallah artık aşılanma sürecinin başlangıcı aşamasındayız. Arzu ediyoruz ki yoğun aşılama döneminden sonra bu salgın dönemini bütün dünya geride bırakıyor olsun. Aynı şekilde KKTC de, Türkiye de... Bunu ümit ediyoruz." diye konuştu.

Oktay, 2021'e daha iyimser baktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid'in getirdiği tüm dünyada ve KKTC'de ciddi sıkıntılar oldu. Bunu normalde karşılıyoruz. Kendi içimizdeki değerlendirmelerimizde hükümeti de rahatlatmak adına, Kıbrıs Türkü'nü rahatlatmak adına şu anda tüm sorunların çözümüyle alakalı ve biliyorum KKTC'de kamu çalışanlarında maaşla ilgili bir müjde bekleniyor. Sayın Başbakan ve heyetiyle birlikte bunları da görüştük tabii. Biz bu müjdeyi buradan paylaşmış olalım, her hangi bir sıkıntının olmayacağıyla alakalı. 800 milyon liralık nakdi aktarıyor olacağız. Dolayısıyla bu hem bütçeyle ilgili hem maaşlar dahil birçok konuda, savunma harcamaları yine tabii ki yine bunun içinde.

Birçok sorunu çözecek miktar olarak karşılıklı da görüş birliği içine girdik. Bunun ötesinde de yine sorunlar olursa orada da birlik ve beraberlik içerisinde bunun üzerine gideceğimizi ifade ettik ama ben bir kez daha ifade etmek istiyorum bizim asıl arzumuz şu; Türkiye olarak yaptığımız yardımları doğrudan KKTC'de yaşayan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hayatına dokunuyor olması dolayısıyla yolunun iyileştirilmesi, suyu ile ilgili buna sadece içme suyu değil tarımsal sulamada buna dahil, elektriğinin iyileştirilmesi, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve sanayi üretimiyle alakalı doğrudan yansımasını arzu ediyoruz."

"KKTC'de veri merkezi inşa edilecek"

Bürokrasinin azaltılmasıyla alakalı Türkiye'de çok ciddi çalışmaların yapıldığını ifade eden Oktay, "dijital Türkiye, e-Devlet" olarak ifade edilen uygulamaların aynı kalitede KKTC'de de uygulanması için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Oktay, aktarılacak bütçenin KKTC'de veri merkezi inşa edilmesini kapsadığını vurguladı.

Ulaşım konusunda Kovid-19 salgını dolayısıyla duran projelerin bir an önce başlamasını arzu ettiklerini dile getiren Oktay, ulaşım projeleriyle taşrada ve merkezde yaşayan Kıbrıs Türkü vatandaşların hayatını daha kolaylaştırmayı istediklerini anlattı.

KKTC'de sağlık alanında yapılacak çalışmalara ilişkin de bilgi veren Oktay, alınan en önemli kararlardan birinin de Ercan Havalimanındaki çalışmaları içerdiğine dikkati çekti.

Fuat Oktay, "Kıbrıs'ın en rekabetçi olduğu alanlardan biri eğitim biri de turizm dolayısıyla havalimanın bir an önce açılmasıyla alakalı, tamamlanmasıyla alakalı çalışmaların 7-8 ay içerisinde de hayata geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ziyarette, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da hazır bulundu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika


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