Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i karşıladı
Son dakika habere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in makam aracıyla gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i karşılaması Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in makam aracıyla gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i karşılaması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 20:45 - Kaynak: AA
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