Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şampiyon milliler Albayrak ile Boyacı'yı kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Şampiyonu olan milli judocu Vedat Albayrak ile Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Vedat Albayrak ile Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde 50 metre sırtüstü stilde altın madalyaya layık görülen Sümeyye Boyacı'yı yürekten kutluyorum. Başarıları daim olsun." ifadelerini kullandı.