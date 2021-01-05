Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şehit Polis Fethi Sekin'i andı - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şehit Polis Fethi Sekin'i andı
05.01.2021 13:03
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerin saldırısında gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda kişinin hayatını kurtaran şehit polis Fethi Sekin'e rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerin saldırısında gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda kişinin hayatını kurtaran şehit polis Fethi Sekin'e rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanı ve milleti için canını siper eden kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 4'üncü yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Tüm aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. "ifadelerini kullandı.
Son Dakika Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Meteoroloji'nin 'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş Hastane eczacısı, güvenli olmadığını düşündüğü için 500 dozdan fazla korona aşısını sabote etti