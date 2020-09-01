Son dakika gündem: D-100 Karayolunda trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

D-100 karayolunda yolcu minibüsünün İETT otobüsüne arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kozyatağı mevkisinde Selami A. idaresindeki 34 TN 2446 plakalı İETT otobüsü, duraktan yolcu aldıktan sonra Kartal istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 M 5761 plakalı yolcu minibüsü, otobüse arkadan çarptı.
Minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kartal istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:07 - Kaynak: AA
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