Son dakika gündem: DAEŞ'li terörist, teyzesini ziyarete gelmiş - Son Dakika

TERÖR örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin Deyrizor kentinin sözde valisinin koruması olduğu tespit edilen ve Mardin'de yakalanan 'Ebu Muntasır' kod adlı terörist A.E.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi. DAEŞ'lı teröristin ifadesinde, Gaziantep'te bulunan teyzesini ziyarete geldiğini söylediği öğrenildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Demirtepe hudut sınırında jandarma ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmek isteyen Suriye uyruklu 14 kişiyi yakaladı. Yapılan araştırmada, şüphelilerden birinin terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyrizor kentinin sözde valisinin koruması Ebu Muntasır kod adlı terörist A.E.H. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan teröristin, Suriye'nin Münbiç kentinde terör örgütü DEAŞ adına terör örgütü YPG ve rejim kuvvetlerine karşı savaştığı tespit edildi.

Türkiye'de eyleme katılmadığı belirlenen teröristin ifadesinde, Gaziantep'te bulunan teyzesini ziyarete geldiğini söylediği öğrenildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından mahkemeye sevkedilen DAEŞ'lı terörist, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.