Son dakika haberi... Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi açıldı
30.01.2021 15:57
Son dakika haberi: Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi açıldı Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin açıldığını bildirdi.
Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye- Rusya Ortak Merkezi açıldı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin açıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in katıldığı törenle açıldığını duyurdu.
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