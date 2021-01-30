Son dakika haberi... Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi açıldı - Son Dakika

Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye- Rusya Ortak Merkezi açıldı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin açıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in katıldığı törenle açıldığını duyurdu.