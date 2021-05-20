Son dakika gündem: Danimarka'da, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar anıldı - Son Dakika

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için anma töreni düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen "Bedelini çocuklar ödüyor" adlı etkinlikte, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar protesto edildi.

İsrail askerlerinin saldırısında hayatını kaybeden 65 çocuğun her biri için sembolik olarak birer beyaz tabut konuldu.

Tabutlarda çocukların isimleri ve fotoğrafları yer aldı.

Etkinliğe, eski Danimarka Dışişleri Bakanı ve eski BM Genel Kurulu Başkanı Mogens Lykketoft da katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren anma töreni Filistin asıllı eski siyasetçi Asmaa Abdol-Hamid tarafından Danca yapılan dua ile son buldu.