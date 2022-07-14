Son dakika gündem: Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (2) - Son Dakika
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Son dakika gündem: Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (2)

14.07.2022 10:30
Son dakika gündem: Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (2)

Son dakika haberler... SAHİL GÜVENLİK BOTLARI İLE DENİZDE TEDBİR; ASKERLER NÖBETTEDatça yangınına müdahale devam ederken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, alevlere ilk müdahalenin 14 dakikada yapıldığını belirtip, 10 uçak ve 20 helikopterle havadan;

SAHİL GÜVENLİK BOTLARI İLE DENİZDE TEDBİR; ASKERLER NÖBETTE

Datça yangınına müdahale devam ederken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, alevlere ilk müdahalenin 14 dakikada yapıldığını belirtip, 10 uçak ve 20 helikopterle havadan; 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 61 iş makinesi ve 1596 personelle karadan mücadele edildiğini kaydetti. Havadan müdahale sırasında denizden su alımı yapan helikopterler ve uçaklar için Sahil Güvenlik Komutanlığı botları bölgede tedbir aldı.

Öte yandan jandarma komando ekipleri ise tahliye edilen evlerin önünde nöbet tuttu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin saat 12.30 sıralarında Datça Orman İşletme Şefliği'nde basın açıklaması yapması bekleniyor. Fırat AKAY- Cavit AKGÜN/ DATÇA (Muğla),

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Kaynak: DHA

Karacabey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (2) - Son Dakika
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