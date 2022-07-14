Son dakika gündem: Datça'daki orman yangınının başladığı bölgede bulunan trafoda inceleme yapıldı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Datça'daki orman yangınının başladığı bölgede bulunan trafoda inceleme yapıldı

14.07.2022 16:25
Son dakika gündem: Datça'daki orman yangınının başladığı bölgede bulunan trafoda inceleme yapıldı

Son dakika haberleri... Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınının başlamasına neden olduğu belirtilen elektrik trafosu ve çevresinde inceleme gerçekleştirildi.

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınının başlamasına neden olduğu belirtilen elektrik trafo su ve çevresinde inceleme gerçekleştirildi.

Mesudiye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangının bugün kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının başladığı Radar Tepe kavşağındaki trafo ve yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanda Cumhuriyet savcısı gözetiminde jandarmanın olay yeri inceleme ekibi ile bilirkişi inceleme yaptı. İncelemelerde görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Öte yandan yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Datça-Mesudiye kara yolu, jandarma ekiplerince yeniden açıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de helikopterlerin ve amfibik uçakların su aldığı bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki orman yangınının ilk tespitlere göre trafodan çıktığının belirlendiğini açıklamıştı.

YORUMLAR
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Datça'daki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altına alındı (6) Datça'daki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altına alındı (6) Trafik yoğunluğu devam ediyor Trafik yoğunluğu devam ediyor
Kaynak: AA

İnceleme, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Datça'daki orman yangınının başladığı bölgede bulunan trafoda inceleme yapıldı - Son Dakika

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