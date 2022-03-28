Son dakika gündem: Datçalı öğrenciler yemek yarışmasında 5 gümüş madalya kazandı - Son Dakika

Bolu'da düzenlenen Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması'na katılan Datça ilçesinden öğrenciler beş gümüş madalya kazandı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması'na 43 ildeki 57 okuldan 4'er kişilik ekiplerle katılım sağlandı.

Yarışmaya Muğla'dan Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katıldı. Öğrenciler, başlangıç, ana yemek, tatlı tabağı ve Osmanlı şerbeti olmak üzere 4 çeşit menüyü 3 saat içinde hazırlayıp jüri karşısına çıktı.

Narlı badem çorbası, helatiye tatlısı, mumbar dolması ve hibiscus şerbeti ile yarışmaya katılan öğrenciler beş gümüş madalya kazandı.

Yarışmada madalya kazanan öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, başarılarının devamını diledi.