DEAŞ'IN 'SAVAŞÇI' KADROSUNDAKİ 3 SURİYELİ YAKALANDI - Son Dakika
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DEAŞ'IN 'SAVAŞÇI' KADROSUNDAKİ 3 SURİYELİ YAKALANDI

16.03.2022 10:53

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'savaşçı' kadrosunda yer aldığı belirlenen 3 Suriye uyruklu, operasyonla yakalandı.

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'savaşçı' kadrosunda yer aldığı belirlenen 3 Suriye uyruklu, operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren ve ülkesinde bulunduğu sürede 'savaşçı' olarak görev yapan O.S., A.H. ve Z.E., operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DEAŞ'IN 'SAVAŞÇI' KADROSUNDAKİ 3 SURİYELİ YAKALANDI
DEAŞ'IN 'SAVAŞÇI' KADROSUNDAKİ 3 SURİYELİ YAKALANDI
DEAŞ'IN 'SAVAŞÇI' KADROSUNDAKİ 3 SURİYELİ YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEAŞ'IN 'SAVAŞÇI' KADROSUNDAKİ 3 SURİYELİ YAKALANDI - Son Dakika


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