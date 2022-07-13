Manisa'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

13.07.2022 16:39

Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yiğitler ve Serçeler mahalleleri arasındaki kızılçam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının, Asitepe Orman Yangın Gözetleme Kulesi tarafından tespit edilmesi üzerine alana itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 5 arazöz ile müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

YORUMLAR
500
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Son dakika: Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı Son dakika: Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: AA

İtfaiye, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:49 Yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen gençlere müjde! 81 ildeki KYK yurtlarında konaklama ücretsiz olacak
16:49 Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek
16:21 Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
16:03 Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor
15:44 Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi
15:40 ABD'de yıllık tüketici enflasyonu rekor kırdı! Yine tahminler tutmadı...
15:33 Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı
15:22 Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi hasta mı? Beşiktaş'tan sert açıklama
15:17 Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 16:55:34. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement