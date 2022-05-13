Selahattin Demirtaş'ın başsavcıyı hedef gösterme suçundan yargılanmasına yeniden başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Selahattin Demirtaş'ın başsavcıyı hedef gösterme suçundan yargılanmasına yeniden başlandı

13.05.2022 11:33
Selahattin Demirtaş'ın başsavcıyı hedef gösterme suçundan yargılanmasına yeniden başlandı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman'a yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamasıyla yargılanmasına, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden başlandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman'a yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamasıyla yargılanmasına, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden başlandı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Demirtaş ve avukatları, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki "Kobani" davasının da aynı gün olması nedeniyle mazeret bildirerek katılmadı.

Duruşmaya katılan Yüksel Kocaman'ın avukatı Şuranur Başgül, sanığın savunmasının alınmasının ardından beyanda bulunacaklarını, mazeret konusunda ise bir diyecekleri olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının mazeretlerinin haklı bir gerekçeye dayanması nedeniyle kabulüne karar vererek, duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

Davanın geçmişi

Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın 7 Ocak 2020'deki celsesinde, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik ifadeleri nedeniyle 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Mayıs 2021'deki karar duruşmasında Demirtaş'a, "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, "varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit" suçundan sanık hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar vermişti.

Karara yapılan itirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, "suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit" suçuna ilişkin verilen "hüküm kurulmasına yer olmadığı" kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) bulunmadığını belirterek kararı bozmuştu.

Dosya yeniden Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

YORUMLAR
500
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selahattin Demirtaş'ın başsavcıyı hedef gösterme suçundan yargılanmasına yeniden başlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:43:24. #1.11#
SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş'ın başsavcıyı hedef gösterme suçundan yargılanmasına yeniden başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement