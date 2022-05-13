Selahattin Demirtaş'ın başsavcıyı hedef gösterme suçundan yargılanmasına yeniden başlandı - Son Dakika

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman'a yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamasıyla yargılanmasına, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden başlandı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Demirtaş ve avukatları, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki "Kobani" davasının da aynı gün olması nedeniyle mazeret bildirerek katılmadı.

Duruşmaya katılan Yüksel Kocaman'ın avukatı Şuranur Başgül, sanığın savunmasının alınmasının ardından beyanda bulunacaklarını, mazeret konusunda ise bir diyecekleri olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının mazeretlerinin haklı bir gerekçeye dayanması nedeniyle kabulüne karar vererek, duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

Davanın geçmişi

Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın 7 Ocak 2020'deki celsesinde, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik ifadeleri nedeniyle 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Mayıs 2021'deki karar duruşmasında Demirtaş'a, "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, "varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit" suçundan sanık hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar vermişti.

Karara yapılan itirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, "suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit" suçuna ilişkin verilen "hüküm kurulmasına yer olmadığı" kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) bulunmadığını belirterek kararı bozmuştu.

Dosya yeniden Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.