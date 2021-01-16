Son dakika gündem: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı "Fiili Silah Atış Eğitimi" gerçekleştirdi - Son Dakika

Son dakika gündem: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı "Fiili Silah Atış Eğitimi" gerçekleştirdi
16.01.2021 11:07
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Fiili Silah Atış Eğitimleri" gerçekleştirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Fiili Silah Atış Eğitimleri" gerçekleştirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Leventlerimiz Mavi Vatanımız için daima hazır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca, Donanma Komutanlığının sevk ve idare ettiği "Fiili Silah Atış Eğitimleri" Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
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