Denizli'de 18 yaşındaki eşini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de 18 yaşındaki eşini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

18.07.2022 12:01

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 7 Haziran'da 18 yaşındaki eşi İrem E'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan ve jandarmaya teslim olan zanlı tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 7 Haziran'da 18 yaşındaki eşi İrem E'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan ve jandarmaya teslim olan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağışamlı Mahallesi'ndeki cinayetin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan katil zanlısı Ferhat E. (27), Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığına gitti.

Burada ifade vermeyen Ferhat E, çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere kayınvalidesini suçlayıcı ifadeler kullanan katil zanlısının savcılıkta ve hakimlikteki sorgusunda da susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aşağışamlı Mahallesi'ndeki Kurtuluş Sokak'ta 7 Haziran'da İrem E. (18), kaldığı evin kapısının önünde kafası ve göğsünden tabancayla 5 el ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Katil zanlısı Ferhat E. olay yerinden kaçmış, çiftin iki aylık bebeklerinin olduğu, cinayet sırasında bebeğin de evde bulunduğu öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de 18 yaşındaki eşini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de 18 yaşındaki eşini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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