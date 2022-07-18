Aşağışamlı Mahallesi'ndeki Kurtuluş Sokak'ta 7 Haziran'da İrem E. (18), kaldığı evin kapısının önünde kafası ve göğsünden tabancayla 5 el ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Katil zanlısı Ferhat E. olay yerinden kaçmış, çiftin iki aylık bebeklerinin olduğu, cinayet sırasında bebeğin de evde bulunduğu öğrenilmişti.

Sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere kayınvalidesini suçlayıcı ifadeler kullanan katil zanlısının savcılıkta ve hakimlikteki sorgusunda da susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de 18 yaşındaki eşini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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