İKİ EV YANGINDA HASAR GÖRDÜ - Son Dakika

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, bir evde çıkan yangın, bitişiğinde başka bir eve de sıçradı. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, iki ev de hasar gördü.

Haydar Mahallesi'nde, Ramazan Köroğlu'na ait evde, bugün saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Müstakil evde, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki Fikret Köroğlu'na ait eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iki evde hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.