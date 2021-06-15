Son dakika gündem: Denizli'de 3 hırsızlık şüphelisi jandarma dedektif timlerince yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Honaz ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince gözaltına alındı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede bir fabrikada meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayıyla ilgili savcılık talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektifleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu hırsızlık şüphelileri F.D, N.D ve P.T, operasyonla yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı

Macaristan-Portekiz maçında uzun süre sonra tribünlerde renkli görüntüler oluştu

Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi

Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, kanser aşısı için 2023'ü işaret etti

Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler

Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı

Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti

Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti