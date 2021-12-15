Denizli'nin Çivril ilçesinde seyyar tatlıcılık yapan kişi, tezgahından 3 tepsi tatlının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
Çatlar Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır seyyar tezgahta tatlı satan Rıfat Aymergen, yemek için tezgahın yanından ayrılıp geri döndüğü sırada bir kişinin tatlı dolu 3 tepsiyi alarak koşarak gittiğini gördü.
Bu kişiyi kovalayan ve yakalayamayan Aymergen, polise başvurdu.
Aymergen gazetecilere hırsızların tepsileri getirmesini istediğini söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Denizli'de bir esnaf, tatlı dolu tepsisinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu - Son Dakika