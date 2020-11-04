Son dakika gündem: Denizli'de iş yerleri saat 22.00'de kapatılacak - Son Dakika

Son dakika gündem: Denizli'de iş yerleri saat 22.00'de kapatılacak

04.11.2020 18:41
Son dakika gündem: Denizli'de iş yerleri saat 22.00'de kapatılacak, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında, karar doğrultusundan bulunan işletmeler saat 22.00'de kapanması konusunda yeni karar aldı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında, karar doğrultusundan bulunan işletmeler saat 22.00'de kapanması konusunda yeni karar aldı. Alınan kararlar gereği işyerlerinde 10 günlük sürede ağırlıklı denetimler yapılacağı belirtildi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanlığı talimatı, Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda yeni kararlar aldı. Vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde, park, bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanmasına, bu doğrultuda İlçe Kaymakamlıkları tarafından planlama yapılarak önümüzdeki 10 günlük süreçte konu ile ilgili denetimlere ağırlık verileceği belirtildi.

İş yerleri saat 22.00'de kapatılacak

Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme, içme yerleri kahvehane, berber, düğün salonları, halı sahalar, İnternet kafeler, lunaparklar, konser salonları, hamam, kaplıca ve sauna gibi yerler saat 22.00'de kapanacağı açıklandı.

İş yerlerinde mesai ve vardiya uygulaması

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurularak İl Pandemi Kurulunun yaptığı değerlendirmeye göre il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş saatlerinin il merkezinde Kurum Müdürlükleri Başkanlıkları, ilçelerde ise ilçe Kaymakamlıkları tarafından "Mesai başlangıç saatlerinin sabah 06.00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06-15.00, 06.30-15.30, 07-16.00, 07: 30-16: 30, 08-17: 00, 08: 30-17: 30, 09-18: 00 şeklinde mesai ve vardiya uygulaması" uygulanacağı şeklinde karar verildi. - DENİZLİ

Son dakika gündem: Denizli'de iş yerleri saat 22.00'de kapatılacak

Koronavirüs, Fuat Atik, Denizli, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Denizli'de iş yerleri saat 22.00'de kapatılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bayraktar AKINCI TİHA uzak meydana iniş-kalkış testini başarıyla tamamladı PSG'li futbolcular, otelin asansöründe 50 dakika mahsur kaldı Hakkari'de hain terör saldırısı: 1 işçi şehit, 2 işçi de yaralı Tecrübeli futbolcu Malik Tahirler, enkazın altında saatlerce ölen annesine sarılarak kurtarılmayı bekledi İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü
Beşiktaş, Victor Ruiz için tazminat ödeyecek Beşiktaş, Victor Ruiz için tazminat ödeyecek         
18:06
ABD'nin yeni başkanını belirleyecek seçimde Michigan eyaletinde Biden öne geçti ABD'nin yeni başkanını belirleyecek seçimde Michigan eyaletinde Biden öne geçti         
17:48
İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşüp ölen Gamze, 4 kez çığlık atmış İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşüp ölen Gamze, 4 kez çığlık atmış         
17:41
Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı         
17:22
Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu         
17:08
Duygu sömürüsü yapan dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı çıktı Duygu sömürüsü yapan dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı çıktı         
16:37
Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı         
16:25
Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor         
16:07
34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı         
15:17
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 19:04:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Denizli'de iş yerleri saat 22.00'de kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei