Adreslerde yapılan aramalarda, 331 bin 801 litre kaçak alkol ve 18 litre kaçak alkol üretiminde kullanılan aroma sıvı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bekilli, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Denizli'de kaçak içki operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

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