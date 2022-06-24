Son dakika gündem: Denizli'de kaçak içki operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Denizli'de kaçak içki operasyonunda 9 kişi yakalandı

24.06.2022 21:04
Son dakika gündem: Denizli'de kaçak içki operasyonunda 9 kişi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak içki bulunduğu belirlenen 5 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 331 bin 801 litre kaçak alkol ve 18 litre kaçak alkol üretiminde kullanılan aroma sıvı ele geçirildi.

Operasyonda, haklarında birçok suç kaydı bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bekilli, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Denizli'de kaçak içki operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

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