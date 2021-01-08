Kolu makineye sıkışan iplik atölyesi sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kolunu makineye kaptıran iplik atölyesi sahibi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Akçeşme Mahallesi'nde kendisine ait iplik çözgü atölyesinde çalışan İbrahim Keskin'in (31) giysisi makineye dolandı.
Giysisini kurtarmaya çalışırken kolu makineye sıkışan Keskin'in yüzü de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Keskin'i ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.
Keskin, hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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