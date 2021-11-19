Son dakika gündem: Denizli'de müteahhittin öldürülmesi davasında istinaf kararını açıkladı - Son Dakika

Denizli'de sahibi olduğu inşaat firmasının önünde Müteahhit Mehmet Yamer'in öldürülmesi davasında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi, beraat eden Halil Karabağ'a (65) ömür boyu hapis cezası verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin kararını açıkladı.

İstinaf mahkemesinde yeniden görülen davaya Kutluğhan Karabağ, (30) Gökhan Dülger, (30) Mert Danacı (23) ve Kemal Atik (32) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken sanıkların avukatları mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme heyetine mütalaasını sunan savcı, sanıkların "öldürme" suçundan mahkumiyetlerine dair istinaf başvurularının reddedilmesine ve beraat eden Halil Karabağ'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan ömür boyu hapisle yargılanmasını ve hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların dinlenmesinin ardından ve yapılan incelemelerin sonucunda Halil Karabağ'a "tasarlayarak öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

Davada adı geçen, tahliye ve beraat talebi bulunan sanıkların istekleri reddedilirken, Kutluğhan Karabağ'a "tasarlayarak" ve "kasten öldürme" suçlarından ömür boyu, Mert Danacı'ya 15 yıl, Kemal Atik ve Gökhan Dülger'e 5'er yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, yerel mahkemede beraat eden Halil Karabağ için yakalama kararı çıkarttı.

Müteahhit Mehmet Yamer, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde sahibi olduğu inşaat firmasının önünde 9 Kasım 2018'de aralarındaki alacak verecek meselesinden dolayı, Halil Karabağ, Kutluğhan Karabağ, Gökhan Dülger, Mert Danacı ve Kemal Atik tarafından av tüfeği ile silahlı saldırıya uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Nisan'da karar duruşması yapılan davada Karabağ, Dülger, Danacı ve Atik, ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, Halil Karabağ ise beraat etmişti.