Son dakika gündem: Denizli'de orman yangını (2) - Son Dakika

Denizli 'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle alevlerin ilerlediği, 612 nüfuslu Türlübey Mahallesi'nin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Söndürme çalışmalarına katılan köylülerden birine ait, arkasında su tankı takılı traktör ile greyder de alevlerin arasında kalarak, hurdaya döndü.

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