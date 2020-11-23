Son dakika gündem: Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayanlara 137 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirleri ihlal edenlere 137 bin 130 lira ceza verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlaması ve pandemi tedbirlerine uymayanlar hakkında cezai işlem gerçekleştirildi.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 15 kişiye 13 bin 500 lira, maske kuralına uymayan 63 kişiye 56 bin 700 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 20 kişiye 38 bin 250 lira ve umuma açık hale getirilen bir evde ruhsatsız olarak alkol tüketen ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye 28 bin 680 lira idari ceza uygulandı.